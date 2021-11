O corpo da cantora Marília Mendonça e das quatro pessoas que estavam no avião que caiu na tarde desta sexta-feira (5), na zona rural de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, devem ser liberados até a meia-noite. De acordo com a Polícia Civil, os trabalhos de necropsia estão sendo feitos por três médicos legistas no Instituto Médico Legal de Caratinga. Para que os corpos sejam liberados para os sepultamentos, a perícia deve concluir a identificação das vítimas por meio de análise de documentos e da impressão digital.

A perícia informou que ainda não é possível definir o que causou a morte das cinco pessoas, já que acidentes como este geralmente provocam diversas lesões graves. “Como o acidente foi de grande impacto, foram causados diversos traumas e, neste primeiro momento, não é possível identificar uma causa principal, mas podemos dizer que foram diversas lesões que podem ter causado a morte dos tripulantes”, explicou o legista Pedro José Fernandes Nunes Coelho.

A Polícia Civil informou, também, que foram coletadas amostras para a realização de exame toxicológico de todas as pessoas envolvidas no acidente. Os materiais serão encaminhados para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte para análise.

Advogados da cantora Marília Mendonça estão em Caratinga, para providenciar a liberação dos corpos. O velório da cantora está previsto para acontecer neste sábado (6), a partir das 8h, no ginásio Goiânia Arena, em Goiânia, Goiás.

Tragédia

Na tarde desta sexta-feira (5), o avião que transportava Marília Mendonça caiu em uma cachoeira, na zona rural de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A aeronave decolou de Goiânia e seguia para Caratinga, cidade também no Vale do Rio Doce, onde a artista faria um show na noite desta sexta. Ao todo, cinco pessoas morreram: a cantora sertaneja, o tio dela e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o co-piloto Tarciso Pessoa Viana. O resgate das vítimas demorou cerca de três horas, já que o avião estava em uma área de difícil acesso. Equipes do Samu, bombeiros militares e policiais atuaram na retirada dos corpos.

De acordo com o tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas, os ocupantes estavam presos entre as ferragens. Os primeiros a serem resgatados foram os passageiros, já que o piloto e o co-piloto estavam em uma área de difícil acesso.

A Seripa, órgão ligado à Força Aérea Brasileira responsável pela investigação de acidentes aéreos, informou que irá apurar as causas do acidente. Os investigadores do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos virão do Rio de Janeiro na manhã deste sábado (6) para dar início ao trabalho de perícia da aeronave e avaliação das condições de voo. Segundo a Cemig, a aeronave atingiu um cabo de alta tensão da companhia momentos antes da queda.

A artista estava em um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. Segundo informações da Anac, o avião estava em situação regular.

Leia mais

Avião de Marília Mendonça atingiu cabo de alta tensão da Cemig, em Caratinga, antes de cair

Avião de Marília Mendonça caiu perto de aeroporto e pode ter tentado pouso forçado, diz PM

Força aérea vai apurar queda de avião de Marília Mendonça em Minas

Corpo de Marília Mendonça será velado neste sábado em Goiânia; cantora morreu após queda de avião