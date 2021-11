Os investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA 3), da Força Aérea Brasileira , foram acionados para fazer a apuração inicial da queda do avião que levava a cantora, Marília Mendonça, e mais quatro pessoas para Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, nesta sexta-feira (5). A aeronave caiu em uma cachoeira, na zona rural da cidade. O local do acidente está preservado e equipes da Polícia Civil e do Seripa iniciam os trabalhos neste sábado, a partir das cinco horas da manhã.

Na ação, os investigadores irão identificar indícios, fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, ouvir relatos de testemunhas e reunir documentos que possam esclarecer o que motivou o acidente trágico. Esse tipo de investigação também serve para ajudar a prevenir que novos acidentes com características semelhantes aconteçam.

De acordo com o Seripa, o laudo para averiguar a causa do acidente será feito com o menor prazo possível, porém, depende sempre da complexidade de cada ocorrência.

A Polícia Civil de Minas e a perícia, também estão no local para apurar as causas do acidente.

Tragédia

Na tarde desta sexta-feira (5), o avião que transportava a cantora Marília Mendonça caiu em uma cachoeira na zona rural de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Ao todo, cinco pessoas morreram: a sertaneja, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e Tarciso Pessoa Viana, co-piloto da aeronave.

A aeronave decolou de Goiânia e seguia para Caratinga, cidade também no Vale do Rio Doce, onde a artista faria um show na noite desta sexta.

De acordo com o tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas, os ocupantes estavam presos entre as ferragens.

A artista estava em um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. Segundo informações da Anac, o avião estava em situação regular.

