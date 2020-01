Os Correios estão colaborando com a força-tarefa do governo de Minas Gerais para ajudar as famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o Estado desde a última sexta-feira (24). Até o momento, cerca de 100 toneladas de material arrecadado já foi transportado para as cidades de Raposos, Montes Claros, Almenara, Manhuaçu e Governador Valadares.

Na madrugada dessa quinta-feira(30), a iniciativa contou com a atuação de dezenas de empregados da estatal, além de veículos que foram alocados para fazer o transporte de colchões, kits de higiene e limpeza e cestas básicas.

O número de mortes decorrentes dos temporais já chega a 56. Nesta sexta-feira (31), uma vítima que havia sido levada pela correnteza na semana passada, em Conselheiro Lafaiete, na região Central do Estado, foi localizada pelo Corpo de Bombeiros.

Não há mais nenhum registro de desaparecido. Cento e noventa e seis cidades estão em situação de emergência por causa da chuva em Minas. Ao todo 45.284 mil pessoas estão desalojadas e 8.297 estão desabrigadas no estado.



A Defesa Civil recebe doações por meio dos batalhões de Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar em Belo Horizonte. Além disso, o Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas), também está recebendo donativos, assim como a Cruz Vermelha e a Legião da Boa Vontade.