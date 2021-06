Os moradores de Belo Horizonte entre 50 e 52 anos, completados até 30 de junho, vão ser vacinados contra a Covid-19 a partir de segunda-feira (28). A ampliação da campanha por faixa etária acontece após o recebimento de 86 mil doses. A expectativa da prefeitura é proteger 64 mil pessoas.

No momento da aplicação, é necessário apresentar comprovante de endereço, identidade, não ter recebido qualquer vacina nas últimas duas semanas nem ter testado positivo para o coronavírus com início dos sintomas nos últimos 30 dias.

O horário de funcionamento dos pontos extras e fixos será das 7h30 às 16h30, e das 8h às 16h30 para o drive-thru. Os endereços estão disponíveis no site da prefeitura (clique aqui).

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) orienta que os usuários fiquem atentos aos locais de vacinação, já que, por questões de logística, são alterados frequentemente.

Confira o cronograma:

- Segunda-feira (28): moradores de 52 anos

- Terça-feira (29): moradores de 51 anos

- Quarta-feira (30): moradores de 50 anos

Segunda dose

Além disso, o Executivo municipal anunciou a antecipação do reforço para trabalhadores da saúde com mais de 50 anos, que também será na segunda-feira (28). Para a conclusão do esquema vacinal, é necessário apresentar o cartão de vacina, além dos outros documentos. Os endereços serão disponibilizados no portal da prefeitura na tarde deste sábado (26).

Leia mais:

‘Se ficar escolhendo vacina, o vírus pode te achar primeiro e te mandar pro CTI’, diz infectologista

Minas solicita autorização da Anvisa para importação excepcional de doses da vacina Sputnik

Hospitais de BH já podem retomar cirurgias eletivas de forma gradual a partir desta sexta