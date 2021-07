Minas contabiliza 3.289 novos casos e 196 mortes por Covid-19 em 24 horas. O balanço consta em boletim epidemiológico divulgado neste domingo (4) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Ao todo, o Estado já tem 1.827.108 confirmações de contaminações pelo novo coronavírus e 47.079 óbitos, desde o início da pandemia.

Ainda conforme os dados deste domingo, Minas tem 75.603 casos em acompanhamento, isto é, que não evoluíram para óbito e a condição permanece sendo acompanhada ou aguarda atualização pelos municípios. O número de recuperados no Estado é de 1.704.426.

Ao todo, no Brasil, foram registrados 18.742.035 casos e 523.587 óbitos pelo novo coronavírus.

Imunização

O vacinômetro divulgado na última sexta-feira (2) indica que 7.282.867 pessoas receberam a primeira dose da vacina (34,20% da população) e 2.705.146 já receberam a segunda (12,82% da população).

Da vacina Janssen, que é dose única, já foram registradas 24.120 aplicações no Estado.

O 28° lote de vacinas foi distribuído em Minas Gerais na sexta-feira (2), sendo 624.500 da AstraZeneca e 112.320 da Pfizer. O público-alvo dessa remessa abrange os trabalhadores da indústria e do transporte coletivo com a AstraZeneca e as Forças de Segurança e Salvamento com a Pfizer. Pessoas de 55 e 59 anos receberão ambas as vacinas.

