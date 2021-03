Para conter o avanço da Covid-19, mais duas cidades de Minas adotaram o toque de recolher. Em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a circulação nas ruas ficará proibida das 20h às 5h a partir desta quinta-feira (11). Em Brumadinho, também na Grande BH, a medida passa a valer nesta sexta (12). O Hoje em Dia fez um levantamento das principais cidades do Estado que aderiram à medida até a manhã desta quinta. Confira:

Região Metropolitana de Belo Horizonte

Em reunião realizada na segunda-feira (8) entre as cidades que integram a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel), foi definida a adoção do toque de recolher na terça-feira (9) em cidades da Grande BH. No encontro, as decisões foram tomadas por prefeitos e representantes de 27 cidades.

Segundo a Granbel, todos concordaram com as medidas de restrição à circulação apresentadas na reunião. Agora, cabe a cada prefeitura incluir as restrições em decreto. A associação conta com 34 municípios e todos foram convidados a adotar as medidas restritivas. Ainda não aderiram às restrições os municípios de Baldim, Belo Horizonte, Betim, Itatiaiuçu, Mário Campos e Taquaraçu de Minas.

Em comum, os municípios adotaram, também, a proibição do consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais, como bares e restaurantes, da circulação de pessoas sem o uso de máscara de proteção e da realização de qualquer tipo de evento público ou privado.

Cidades que estavam na reunião e vão aderir às restrições:

Brumadinho, Caeté, Confins, Esmeraldas, Ibirité, Capim Branco, Florestal, Igarapé, Itaguara, Jaboticatubas, Mateus Leme, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Juatuba, Matozinhos, Nova União, Ribeirão das Neves, Rio Manso, Santa Luzia, São José da Lapa, Sabará, Rio Acima, São Joaquim de Bicas, Sarzedo, Vespasiano, Lagoa Santa e Raposos.

Lagoa Santa

De acordo com o decreto divulgado nessa quarta (10), além da restrição na circulação pelas vias da cidade, apenas serviços considerados essenciais poderão funcionar após às 20h. Academias, salões de beleza e clínicas de estética poderão funcionar antes do horário do toque de recolher, bem como para bares e restaurantes. A partir de segunda-feira (15), esses estabelecimentos comerciais não poderão vender bebidas alcoólicas.

Brumadinho

Conforme decreto publicado nessa quarta-feira (10), a partir de sexta a cidade adotará medidas mais rígidas para frear o coronavírus. O horário de funcionamento do serviço não essencial será reduzido e, podendo funcionar entre 13h e 19h.

O consumo de álcool em estabelecimentos foi proibido e supermercados e similares não só poderão comercializar os produtos na temperatura ambiente. Distribuidoras têm autorização para funcionar até 19h, via delivery. Eventos públicos e privados estão proibidos a partir da zero hora de amanhã. As aulas, em sistema híbrido e não obrigatórias, continuarão normalmente.

Cidades na onda roxa

Desde quarta-feira (3), quatro macrorregiões e uma microrregião de saúde entraram na Onda Roxa do Minas Consciente. Na faixa mais restritiva só é permitido o funcionamento de serviços essenciais e a circulação de pessoas fica limitada aos funcionários e usuários desses estabelecimentos. O deslocamento para qualquer outra razão deverá ser justificado e a fiscalização será feita com o apoio da Polícia Militar.

As regras também incluem a proibição de circulação de pessoas sem o uso de máscara de proteção, em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado; a proibição de circulação de pessoas com sintomas gripais, exceto para a realização ou acompanhamento de consultas ou realização de exames médico-hospitalares. Também fica proibida a realização de reuniões presenciais, inclusive de pessoas da mesma família que não coabitam; além da realização de qualquer tipo de evento público ou privado que possa provocar aglomeração, ainda que respeitadas as regras de distanciamento social.

Triângulo do Norte - 27 municípios: Abadia dos Dourados, Araguari, Araporã, Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Cascalho Rico, Centralina, Coromandel, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Gurinhatã, Indianópolis, Ipiaçu, Iraí de Minas, Ituiutaba, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Prata, Romaria, Santa Vitória, Tupaciguara, Uberlândia

Noroeste - 33 municípios: Arapuá, Arinos, Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Buritis, Cabeceira Grande, Carmo do Paranaíba, Chapada Gaúcha, Cruzeiro da Fortaleza, Dom Bosco, Formoso, Guarda-Mor, Guimarânia, João Pinheiro, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Matutina, Natalândia, Paracatu, Patos de Minas, Presidente Olegário, Riachinho, Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra, São Gonçalo do Abaeté, São Gotardo, Serra do Salitre, Tiros, Unaí, Uruana de Minas, Varjão de Minas, Vazante.

Triângulo do Sul - 27 municípios: Uberaba, Araxá, Água Comprida, Campo Florido, Campos Altos, Carneirinho, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Fronteira, Frutal , Ibiá, Itapagipe, Iturama, Limeira do Oeste, Pedrinópolis, Perdizes, Pirajuba, Planura, Pratinha, Sacramento, Santa Juliana, São Francisco de Sales, Tapira, Uberaba, União de Minas, Veríssimo.

Norte - 86 municípios: Berizal, Bocaiúva, Bonito de Minas, Botumirim, Brasília de Minas, Buritizeiro, Campo Azul, Capitão Enéas, Catuti, Claro dos Poções, Cônego Marinho, Coração de Jesus, Cristália, Curral de Dentro, Engenheiro Navarro, Espinosa, Francisco Dumont, Francisco Sá, Fruta de Leite, Gameleiras, Glaucilândia, Grão Mogol, Guaraciama, Ibiaí, Ibiracatu, Icaraí de Minas, Indaiabira, Itacarambi, Jaíba, Janaúba, Januária, Japonvar, Jequitaí, Joaquim Felício, Josenópolis, Juramento, Juvenília, Lagoa dos Patos, Lassance, Lontra, Luislândia, Mamonas, Manga, Matias Cardoso, Mato Verde, Mirabela, Miravânia, Montalvânia, Monte Azul, Montes Claros, Montezuma, Ninheira, Nova Porteirinha, Novorizonte, Olhos-d'Água, Padre Carvalho, Pai Pedro, Patis, Pedras de Maria da Cruz, Pintópolis, Pirapora, Ponto Chique, Porteirinha, Riacho dos Machados, Rio Pardo de Minas, Rubelita, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Santa Fé de Minas, Santo Antônio do Retiro, São Francisco, São João da Lagoa, São João da Ponte, São João das Missões, São João do Pacuí, São João do Paraíso, São Romão, Serranópolis de Minas, Taiobeiras, Ubaí, Urucuia, Vargem Grande do Rio Pardo, Várzea da Palma, Varzelândia, Verdelândia.

Microrregião de Ponte Nova - 21 municípios: Acaiaca, Alvinópolis, Amparo do Serra, Barra Longa, Diogo de Vasconcelos Dom Silvério, Guaraciaba, Jequeri, Oratórios, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Raul Soares , Rio Casca , Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santo Antônio do Grama, São José do Goiabal , São Pedro dos Ferros, Sem-Peixe, Sericita, Urucânia.

Microrregião de Guanhães - 9 municípios: Carmésia, Dom Joaquim, Dores de Guanhães, Materlândia, Rio Vermelho, Sabinópolis, Senhora do Porto, Virginópolis

Microrregião de Itabira - 13 municípios: Barão de Cocais, Bom Jesus do Amparo, Catas Altas, Ferros, Itabira, Itambé do Mato Dentro, Morro do Pilar, Passabém, Santa Bárbara, Santa Maria de Itabira, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Sebastião do Rio Preto.

Microrregião de Manhuaçu - 23 municípios: Abre Campo, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Caputira, Chalé, Conceição de Ipanema, Durandé, Ipanema, Lajinha, Luisburgo, Manhuaçu, Manhumirim, Martins Soares, Matipó, Mutum, Pocrane, Reduto, Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, São João do Manhuaçu, São José do Mantimento, Simonésia, Taparuba.

Microrregião de João Monlevade - 5 municípios: Bela Vista de Minas, João Monlevade, Nova Era, Rio Piracicaba, São Domingos do Prata.

