A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Fura-Fila da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) ouve, na manhã desta quarta-feira (9), titulares de três secretarias do governo do Estado. Esta é a segunda fase do processo, voltado para apuração dos gastos do governo durante a pandemia.

Até a última reunião, realizada em 20 de maio, os parlamentares investigaram possíveis irregularidades na vacinação de servidores da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) contra a Covid-19. Prestam depoimento nesta quarta os secretários de Saúde, Fábio Baccheretti, de Fazenda, Gustavo de Oliveira Barbosa e a secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Cardoso Barreto.

Os secretários deverão prestar esclarecimentos sobre os investimentos na ampliação de leitos para enfrentamento da pandemia em Minas, “bem como sobre a execução do gasto mínimo constitucional em ações e serviços públicos de saúde”, informou a Assembleia.

Na quinta (10), a comissão colhe depoimento de um representante do Ministério Público de Contas do Estado. As reuniões foram solicitadas pelo deputado Cássio Soares (PSD), relator da CPI.

