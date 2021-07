A Defesa Civil de Minas Gerais divulgou um alerta, nesta quinta-feira (1º), sobre a previsão de frio intenso até o próximo domingo (4) em todo o Estado. O aviso foi emitido pelo Centro Nacional de Desastres (Cenad), com base em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o órgão, no fim de semana, são esperadas temperaturas entre 6°C e 8°C nas áreas de divisa com São Paulo, especialmente na Serra da Mantiqueira. Na região Sul, há previsão de geada.

A Defesa Civil vai emitir alertas sobre a frente fria via SMS. Para se cadastrar no sistema, basta enviar uma mensagem de texto (SMS) contendo o CEP da residência ou do local desejado para o número 40199.

Confira as dicas da Defesa Civil Estadual para esse período

- Recomenda-se à população cuidado especial, agasalhando bem crianças e idosos

- Animais domésticos também devem ser mantidos em locais adequados, não expostos à friagem

- É preciso redobrar os cuidados com a possibilidade de incidência de doenças respiratórias

- É mais importante ainda evitar locais fechados e com aglomeração de pessoas

- Realizar frequentemente a higienização das mãos, utilizar álcool em gel e se manter bem hidratado todo tempo

- Manter os cuidados com a população em situação de rua. Caso você identifique, próximo a sua residência, pessoas nessa condição, ofereça um agasalho ou um cobertor como um ato de solidariedade

*Com informações de Agência Minas

Leia mais:

Eventos liberados? Comércio reaberto aos domingos? PBH apresenta hoje novos rumos da flexibilização

Zema afirma que Minas pode avançar vacinação contra Covid caso Anvisa autorize importação da Sputnik