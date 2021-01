A Defesa Civil emitiu um comunicado na manhã desta segunda-feira (4) alertando os moradores de Belo Horizonte sobre a possibilidade de pancadas de chuva entre 20 e 40 mm, acompanhadas de raios de 50km/h até as 8h desta terça-feira (5).

Na madrugada desta segunda, BH acumulou grande quantidade de água da chuva. Segundo o órgão, as regionais Noroeste e Oeste registraram mais de 40 mm em 12 horas. Já a Centro-Sul passou dos 50 mm e ultrapassou mais da metade da média histórica prevista para janeiro.

11h31 - Possibilidade de chuva (20 a 40 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de terça-feira (5).@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/M3cPQnwctP — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) January 4, 2021

Risco Geológico

A Defesa Civil também chama a atenção para risco geológico na capital até sábado (9). Por conta das chuvas previstas para os próximos dias, os deslizamentos de terra podem ocorrer com mais frequência.

O órgão recomenda atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos. Os principais indícios de desmoronamentos são trincas nas paredes, água empoçando no quintal e minando da base do barranco, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo e inclinação de poste ou árvores.

Veja as recomendações da Defesa Civil:

⠀- Coloque calha no telhado da sua casa

⠀- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água

⠀- Não jogue lixo ou entulho na encosta

⠀- Não despeje esgoto nos barrancos

⠀- Não faça queimadas

11h17- Em virtude das últimas chuvas e a tendência para os próximos dias, existe a possibilidade de risco geológico alto até sábado (9). Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos. @prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/6ZgQr6irhn — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) January 4, 2021

