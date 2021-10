O feriado prolongado de 12 de outubro deve ser de tempo nublado e chuva em Belo Horizonte. De acordo com a Defesa Civil da capital, a previsão é que chova entre 80 e 100 mm entre sexta (8) e terça-feira (12).

"As condições meteorológicas ficarão favoráveis a ocorrência de pancadas de chuva, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento em Belo Horizonte", afirmou o órgão. A possibilidade de chuva na metrópole também é confirmada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que reforça o tempo nublado e as pancadas de chuva com trovoadas.

O Inmet ainda prevê queda de temperatura durante todo o feriado. No fim de semana, por exemplo, os termômetros não devem passar dos 24ºC em BH. A temperatura mínima, por sua vez, fica na casa dos 14ºC. Ainda há o alerta para rajadas de vento, que podem potencializar alguns estragos da chuva.

A Defesa Civil reforça que o monitoramento das condições climáticas segue durante as 24 horas. O Grupo Gestor de Risco e Desastre (GGRD) já está mobilizado e conta com a participação de todos os órgãos da prefeitura para agir em situações de emergência, segundo o órgão.

Os alertas via SMS também serão muito usados durante o feriado. Por meio das mensagens, a Defesa Civil divulga alertas de riscos de desastres naturais causados pela chuva. Quem ainda não está cadastrado pode enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua em que mora para o número 40199. O serviço é gratuito e ativado a partir do envio do pedido.

"A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço 'defesacivilbh'", finalizou.

Confira as recomendações da Defesa Civil de BH durante os momentos de chuva:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil (199)

Leia mais:

BH divulga calendário da vacinação contra Covid até o dia 15; veja grupos

Polícia Civil e CDL lançam campanha de combate à violência doméstica em BH