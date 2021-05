Após registrar 11,8°C na madrugada de segunda-feira (10), recorde neste ano, Belo Horizonte entrou, nesta quinta-feira (13), em alerta para baixas temperaturas. O comunicado da Defesa Civil de BH vale até segunda-feira (17).

De acordo com o órgão municipal, o frio intenso é consequência da atuação de uma massa de ar polar. Por essa razão, há algumas recomendações para o período. Veja:

- Hidrate-se;

- Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele

- Se necessário, use hidratante;⠀

- Realize atividades físicas utilizando agasalho;⠀

- Em ambientes fechados, mantenha as janelas abertas para ventilação;⠀

- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

As orientações são importantes já que, além do frio, a cidade continua em alerta para baixa umidade do ar até esta quinta. Na terça-feira (11), Anete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em BH, trouxe a previsão do tempo para os próximos dias. Confira abaixo:

Sexta-feira (14)

Mínima: 12°C

Máxima: 26°C

Sábado (15) e domingo (16)

Mínimas entre 12°C e 25°C

