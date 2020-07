Pela primeira vez nos últimos 37 dias, Belo Horizonte não registrou mortes pela Covid-19 no intervalo de 24 horas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), não houve alteração no número de óbitos entre terça (28) e quarta-feira (29). Assim, a capital permanece com 482 vidas perdidas pelo novo coronavírus.

A última vez que a metrópole não confirmou novas mortes em relação ao dia anterior foi em 23 de junho. Já o recorde de óbitos pela doença ocorreu em 21 de julho, quando foram atestados 35 vítimas que não resistiram a doença.

Os dados constam no boletim epidemiológico divulgado diariamente pela prefeitura. O levantamento mostra que, apesar de estacionar na quantidade de vidas perdidas, BH confirmou 697 novos casos da Covid-19 entre terça e quarta.

Desde o início da pandemia, 19.112 pessoas já foram infectadas pelo vírus. Deste total, 15.441 se livram na enfermidade e são consideradas recuperadas. Outras 3.189 permanecem em acompanhamento.

Dos profissionais que trabalham no Sistema Único de Saúde (SUS), 311 foram contaminados. Técnicos de enfermagem são as maiores vítimas. Até o momento, 136 receberam diagnóstico positivo da Covid-19.

Por bairro

O último levantamento da SMSA trouxe, ainda, a distribuição dos casos pela cidade. De acordo com a prefeitura, 386 bairros registraram pelo menos uma vítima do coronavírus. O bairro Lindeia, no Barreiro, lidera o número de mortes, com 11 óbitos.

Em seguida aparecem a Cabana do Pai Tomás, na região Oeste, e a Serra, na região Centro-Sul, ambos com nove mortes. Santa Terezinha, na Pampulha, vem logo atrás, com oito óbitos.

Já os bairros com mais casos confirmados da doença são Buritis (Oeste), com 108; Lourdes (Centro-Sul), com 92 confirmações, e Alto Vera Cruz (Leste, com 72 registros.

