No pior momento da pandemia da Covid-19 no país, 10 das 14 macrorregiões de saúde de Minas já atingiram pelo menos 70% de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTI). Em Uberaba, no Triângulo, pacientes com o novo coronavírus precisaram ser transferidos, por falta de leitos.

Alguns infectologistas temem colapso do sistema de saúde, se não forem tomadas medidas para conter o avanço do vírus. Como mostrou o Hoje em Dia, o crescimento das internações pode ser reflexo do Carnaval. Além disso, infectologistas apontam certo “desleixo” da população ao se prevenir.

Segundo o Painel de Monitoramento de Casos da Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta terça-feira (2) a taxa de ocupação na região do Triângulo do Sul chegou a 106,67%. Há 112 pacientes para 105 vagas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Desse total, 40 foram internados com Covid ou suspeita da doença.

A vizinha Triângulo do Norte também está em alerta, com 85,5% de uso das UTIs. Dos 301 leitos SUS disponíveis, 253 já foram ocupados. Estão hospitalizadas, com Covid-19 ou com suspeita, 161 pessoas.

No Centro de Minas, a taxa de ocupação atingiu 82%, com preenchimento de 1.025 das 1.249 vagas. Pacientes diagnosticados ou com hipótese de contaminação somam 459.

Para Carlos Starling, infectologista e membro do Comitê de Enfrentamento à Covid de BH, a situação nessas localidades é de “extrema preocupação”. Ele acredita que o aumento do número de internações ocorre pelo relaxamento da população em evitar a contaminação.

“Isso acaba tendo uma perspectiva de exaustão dos números de leitos nessas regiões e, com muita frequência, a transferência de pacientes para Belo Horizonte e outros locais. A tendência é de aumento no país inteiro e a preocupação é enorme”, afirma.

Só quatro

Apenas quatro macrorre-giões seguem com números inferiores a 70%. No entanto, com o avanço da Covid-19 no Estado – foram quase 4 mil novos registros nesta terça-feira –, pelo menos três estão próximas de atingir a marca negativa: Oeste (68,77%), Vale do Aço (67,89%) e Norte (65,23%). No Vale do Jequitinhonha, o índice é de 50% de utilização das UTIs.

A taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva em Minas está em 76%, com 1.546 pacientes internados em decorrência da Covid-19. Nas enfermarias, o índice é de 66%, com 2.544 internações, com sintomas ou diagnóstico de Covid, aponta o SUS-Fácil.

Desde o começo da pandemia, 887 mil mineiros já tiveram Covid-19, e mais de 18 mil morreram. Três novas variantes do Sars-CoV-2 (vírus da Covid-19) foram confirmadas no Estado pela SES-MG nesta terça.

