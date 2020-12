Um bar no Centro de Belo Horizonte, que foi fechado no último sábado (28) por descumprir medidas sanitárias contra a Covid-19, reabriu e voltou a ser interditado nesta segunda-feira (30). Segundo a Subsecretaria de Fiscalização, o estabelecimento fica na rua dos Tupis e foi multado em R$ 17.614,17 por desrespeito à interdição.

Para reabrir as portas, o proprietário deverá protocolar um requerimento no BH Resolve "comprovando as medidas que serão tomadas para sanar as irregularidades apontadas no ato de interdição. A Subsecretaria de Fiscalização irá municiar o processo sobre os atos fiscais do referido estabelecimento e será feita uma avaliação de todas essas informações levantadas, como o nível de risco que o estabelecimento causou à população, se é reincidente, entre outros fatores. Com base nessas informações, será feita uma análise caso a caso sobre a possibilidade de retirar a interdição do estabelecimento", informou a prefeitura.

Durante o fim de semana, segundo a PBH, 26 bares e outros estabelecimentos, que insistiram em descumprir as regras contra o coronavírus, foram interditados.

Conforme anunciado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD), as fiscalizações foram intensificadas com o aumento das equipes compostas por fiscais, agentes de campo e guardas municipais. Além disso, festas clandestinas programadas em redes sociais também estão sendo monitoradas.