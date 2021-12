Autor do hit Mega do Galo, o DJ e torcedor do Atlético Gordão do PC está animado para mais um provável título do time mineiro. Vitor, compôs o mais novo hino da torcida “Ai, credo, o Galão ganhou mais uma vez”. Para Vitor, o confronto desta quarta-feira (15), na Arena da Baixada, em Curitiba, vai acabar em 3 a 0 para o Atlético Mineiro.

Expectativa tá daquele jeito, como todo atleticano. Vitória garantida, afirmou Gordão do PC

Em entrevista ao Hoje em Dia, o DJ contou que espera que o desempenho do time alvinegro na temporada de 2022 seja melhor ainda. “Se não continuar do jeito que está este ano vai estar melhor ainda. Vai conquistar muita coisa viu, muitos títulos”, contou Vitor.

A música composta pelo Gordão do PC em parceria com DJ Gui Marques, Mc Flavinho, Mc Vitin da Igrejinha e Mc Morena já tem 47 mil curtidas no YouTube. O hit ganhou força quando o lateral-direito Guga fez um vídeo cantando o refrão, enquanto comemorava o bicampeonato brasileiro.

Vitor diz que não esperava que a canção ficasse tão famosa. “Ver os jogadores curtindo uma música que eu fiz dentro do meu quarto, ali, tranquilo, é sem explicação! Não tem como explicar tanta felicidade. De verdade, mesmo, não esperava que ia acontecer isso”

