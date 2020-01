Duas pessoas que estavam presas em escombros após um desmoronamento no Jardim Teresópolis, em Betim, na Grande BH, foram resgatadas com vida na manhã deste sábado (25) e levadas para o Hospital Regional do município. Na noite dessa sexta (24), foram registrados deslizamentos de terra em dois bairros da cidade.

De acordo com a prefeitura, foram confirmadas quatro mortes em um desmoronamento no Duque de Caxias e dois óbitos no Jardim Teresópolis. Outras cinco pessoas resgatadas dos desmoronamentos foram encaminhadas para a UPA Teresópolis e para o Hospital Público Regional de Betim (HPRB). Elas estão fora de perigo.

A Defesa Civil de Betim registrou, entre quinta-feira (23) e sábado, 152 ocorrências, sendo 72 prioritárias, como desabamentos parciais de residências, queda de muros, deslizamentos de taludes sob muro ou residências e queda de árvores. 45 destas demandas já foram checadas.

Ao todo, foram registrados 135 desalojados, acolhidos em casas de amigos e familiares. Nos pontos de apoio da prefeitura, montados para abrigar as famílias de Betim, há 94 pessoas.

