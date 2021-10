Mais de R$ 9 milhões serão destinados, por meio da Lei Aldir Blanc, para financiar 64 produções culturais e artísticas em Minas Gerais. O edital, para organizações da sociedade civil, foi publicado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult). Cada proposta contemplada vai receber R$ 140 mil.

Os interessados poderão inscrever projetos em 48 áreas, como artes visuais, folias de reis, cultura digital, cozinha mineira, artesanato, moda e juventude, dentre outras.

De acordo com o edital, as propostas podem ser desenvolvidas e executadas de forma presencial ou virtual, com qualquer tipo de suporte, formato ou plataforma, que sejam acessíveis a diferentes públicos. Entretanto, todos os protocolos sanitários de enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Estado devem ser respeitados. A documentação pode ser acessada na página da Secult.

As inscrições de propostas poderão ser feitas da próxima segunda-feira (18) a 27 de outubro, na Plataforma Digital de Fomento e Incentivo à Cultura da Secult.

