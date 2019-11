Em meio a movimentação na cidade para o jogo entre Cruzeiro e Atlético, cerca de 530 mil candidatos fazem, neste domingo (10), as provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. A orientação das forças de segurança é para que os participantes evitem usar camisas dos clubes. Os testes, desta vez, envolvem Ciências da Natureza (Biologia, Química, Física) e Matemática. Os portões serão abertos às 12h e fecharão às 13h.

Quem está inscrito no Enem, mas faltou no teste do último domingo (3) pode fazer as provas do segundo dia. A prova servirá, no entanto, apenas para autoavaliação, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). No segundo dia de aplicação, os estudantes terão meia hora a menos, ou seja, cinco horas para resolver todas as questões.

Com um número grande de pessoas se direcionando aos locais de prova, o transporte por carro particular ou por meio de aplicativo nem sempre será a melhor escolha. A BHTrans reforçou as linhas de ônibus que atenderão um maior número de candidatos. É possível acompanhar o trajeto dos coletivos em tempo real e conferir horários e pontos em que cada ônibus estará por meio do aplicativo Siu Mobile.

Por causa da polêmica envolvendo a divulgação de uma folha de redação da prova do Enem no último domingo (3), o Inep proibiu que os aplicadores mexam em celulares durante a prova. Agora, os aparelhos não poderão ficar nas salas, nem mesmo dentro do envelope lacrado

Outra novidade este ano é a proibição mais rigorosa quanto a celulares e aparelhos eletrônicos em geral. Mesmo que o candidato tenha guardado os eletrônicos no saco plástico disponibilizado pelos aplicadores de prova, caso um dos aparelhos emita algum som, a pessoa será automaticadamente eliminada do Enem. A dica é retirar, se possível, a bateria do aparelho e, no caso dos celulares, desativar todos os alarmes.

Para o diretor de Apoio Operacional da Polícia Militar, coronel Alexandre Magno de Oliveira, estudantes que querem fazer a prova a evitar usar camisas que fazem alusão a Atlético e Cruzeiro. "Evitem deslocar utilizando a camisa do seu time. Deixe essa camisa guardada na sua casa e desloque com a camisa a paisana exatamente para evitar qualquer tipo de confronto no deslocamento até a escola", comentou.

O que pode levar?

Caneta esferográfica preta, com tubo transparente, documento de identificação oficial com foto (identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho ou passaporte) e comprovante de inscrição, que pode ser obtido no site do Enem, são os únicos itens permitidos nos locais de prova.

E o que não pode?

Caneta com tubo não transparente ou de cor diferente da preta (azul, por exemplo), lápis, borracha, bloco de notas, boné, gorro, calculadora, relógios e aparelhos eletrônicos, relógio, dentre outros. Os lanches estão liberados, desde que o candidato permita que o aplicador os reviste.

E se der branco na hora da prova?

Desde que você tenha se preparado bem para o exame, há sim o que fazer. Professores consultados pelo Hoje em Dia recomendam lembrar das rimas ou de imagens que tenham sido memorizadas durante os estudos ou ainda de momentos marcantes da rotina pré-Enem.

O gabarito das provas será divulgado no dia 13 de novembro. Já os resultados individuais saem em janeiro de 2020. Para os chamados treineiros, que fazem o Enem apenas para se ambientarem com a prova porque não ainda irão concluir o Ensino Médio até o fim do ano, os resultados devem ser divulgados apenas em março do ano que vem.

Enem e clássico

Torcedores de Cruzeiro e Atlético que forem prestar o exame neste domingo devem se atentar à concentração na hora da prova. Para o professor José Eustáquio Simões, coordenador do Pré-Enem Promove, ir com a camisa do time do coração, por exemplo, pode gerar animosidade entre os torcedores. "A torcida pode causar muito tumulto, o pessoal vai terminar a prova durante e depois do jogo, e o encontro de grupos saindo e querendo brigar pode gerar um problema", aconselha.

