O avanço do novo coronavírus continua em rítmo acelerado em Minas Gerais. Os casos da doença foram registrados em 636 dos 853 municípios mineiros, o que equivale a 75% das cidades do Estado. As informações foram divulgadas no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta terça-feira (23).



Ainda segundo o órgão, 193 localidades (22,6%) registraram mortes por Covid-19. O epicentro da doença em Minas é Belo Horizonte. Foram confirmados 96 óbitos e 4.571 diagnósticos na capital mineira. Uberlândia, no Triângulo, aparece em seguida, com 56 mortes e 2.686 diagnósticos positivos.

Recorde



A situação nunca esteve tão alarmante em Minas. Nesta terça-feira (23), o Estado alcançou o recorde de 90,66% de ocupação dos leitos de UTI.



Apesar dos números preocupantes, o Hospital de Campanha do Expominas, localizado na região Oeste de Belo Horizonte, segue sem data para ser aberto. Pronto desde abril, o centro médico de retaguarda está apto a receber 768 pacientes com casos menos graves da Covid-19.



Recuo da flexibilização



Pelo menos 49 cidades já recuaram na flexibilização social em Minas. Após liberar o comércio não essencial, os municípios se viram obrigados a fechar as portas de alguns estabelecimentos diante do avanço do novo coronavírus.



O levantamento foi feito com base em relatórios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede). A decisão foi tomada após análises do comitê estadual que avalia indicadores dos serviços de saúde e propagação da doença.



Em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Kalil anunciou que poderá decidir por uma mudança no funcionamento do comércio da cidade nesta terça-feira. A declaração foi feita durante uma entrevista ao apresentador Datena, na Rádio Bandeirantes.



“Estamos permanentemente reunidos e hoje à tarde posso tomar uma decisão drástica para que esse numero não tenha uma explosão, disse Kalil, que destacou também que ainda não há possibilidade de abertura de outras áreas do comércio, como bares, shoppings, restaurantes, lojas de roupas e centros de compras nesse momento.