O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa neste domingo (17). No primeiro dia, os portões dos locais de aplicação serão abertos a partir das 11h30, e fechados pontualmente às 13h. Veja o que pode e o que não pode durante a prova.

No primeiro fim de semana, o teste, que começará às 13h30, terá questões de Linguagens, Ciências Humanas e a Redação. O tempo mínimo de permanência na sala é de duas horas, após o início do exame. Ou seja, o candidato só será liberado 15h30. O horário limite para o primeiro domingo é 19h.

Neste ano, além do documento oficial de identificação com foto e da caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, a máscara de proteção facial passou a integrar a lista. Os participantes sem o equipamento não poderão ingressar no local.

A lista de documentos aceitos está disponível na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Dentre eles, a Carteira de Identidade.

O que pode?

Embora não seja obrigatório, é recomendado que os participantes levem, também, pelo menos uma máscara extra para trocar durante a prova. Haverá nos locais álcool em gel para que os estudantes higienizam as mãos, mas é permitido levar o próprio produto.

Também é recomendado que os candidatos levem lanche e água e/ou outras bebidas, com exceção das alcoólicas, que podem levar à eliminação. A orientação é estar com o Cartão de Confirmação da Inscrição. Nele, está o local de prova. O documento pode ser acessado na Página do Participante.

O que não pode?

Os candidatos não podem portar, durante o exame, nenhum dispositivo como celulares, smartphones, tablets, gravadores, pen drives, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico.

Também não pode fone de ouvido. São proibidos óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares, além de caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros, anotações e relógio - de qualquer tipo.

Testou positivo para Covid? Fique em casa

Por conta da pandemia da Covid-19, a edição deste ano contará com um número reduzido de estudantes por sala para garantir o distanciamento. Durante todo o tempo de realização da prova, os candidatos são obrigados a usar máscaras da forma correta, tapando o nariz e a boca, sob pena de serem eliminados do exame.

Quem for diagnosticado com a Covid-19, ou apresentar sintomas dessa ou de outras doenças infectocontagiosas até a data do exame, não pode comparecer. O estudante precisará entrar em contato com o Inep, pela Página do Participante, ou pelo telefone 0800-616161. Ele terá direito a fazer a prova na data de reaplicação, em 23 e 24 de fevereiro.

Ao todo, cerca de 5,8 milhões de alunos estão inscritos. O Enem 2020 terá uma versão impressa e uma digital, realizada de forma piloto para 96 mil candidatos, em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

