A partir da próxima segunda-feira (23), as salas de aula da capital vão poder receber o dobro de alunos presencialmente. Para que isso ocorra, o protocolo sanitário deverá ser alterado pelo Executivo. As novas regras foram anunciadas nesta quinta-feira (19) e serão publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) de sábado (21).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de BH, o distanciamento entre os estudantes será reduzido de dois metros para um metro.

Conforme o prefeito da capital, Alexandre Kalil, a mudança só é possível graças à estabilidade nos índices epidemiológicos e assistenciais da capital. “Novos estudos disseram que a escola não é problema. Vamos dobrar o número de alunos. É uma experiência e agora eu tenho plena convicção de que escola não pode fechar”, disse ele, em entrevista à TV Globo.

O prefeito também declarou que, diferente do que ocorreu no início da pandemia, a partir de agora, as escolas serão as últimas instituições a fechar na capital.

“Se acontecer um desastre, não usar máscara, aglomerar, igual aconteceu ontem (no jogo do Atlético), infelizmente, no Mineirão, se a gente fizer estudo, nós vamos ter que fechar tudo de novo”, concluiu.

Leia mais:

Escolas de BH poderão ter o dobro de alunos a partir da próxima semana, diz Kalil

Volta às aulas presenciais no ensino superior em BH será autorizada a partir de segunda-feira