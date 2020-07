Uma proposta que tem como principal ponto o funcionamento do comércio de rua e centros comerciais entre terça e sexta-feira e shoppings de quarta-feira a sábado foi enviada para a Prefeitura de Belo Horizonte nesta terça-feira (14). Elaborada por nove entidades representativas de empresas da capital, a ideia é que o consumidor assim pudesse ir às compras, mas com dois dias a menos reduziria os riscos de contaminação nesse momento de enfrentamento à intensa propagação do novo coronavírus.

De acordo com o texto enviado para a administração municipal, dessa forma, é possível distribuir a circulação do consumidor, proporcionando várias opções de consumo, de forma a aumentar área de transição e evitando aglomerações. Desde o dia 29 de junho, o funcionamento do comércio na capital teve de voltar à fase zero (serviços essenciais), para conter o crescimento no número de casos e mortes por Covid na cidade.

O texto diz ainda que “a proposta apresentada tem o objetivo de evitar aglomerações de passageiros nos transportes públicos e terminais”. Entre os signatários da proposta, está o Sindicato das Empresas de Transporte de Belo Horizonte (Setra-BH), que já havia solicitado à administração municipal que houvesse uma restrição na circulação de ônibus na capital durante os fins de semana.

“A participação da sociedade legalmente constituída é importante neste grave momento, para, juntos com esta Administração Pública, encontrar soluções que atendam aos interesses de todos, mantenham a saúde pública, as atividades das empresas e os empregos”, diz o texto.

A Prefeitura de Belo Horizonte informou que está analisando a proposta. "Nesta quarta-feira haverá uma reunião com representantes do comércio na sede da Prefeitura", afirmou a administração municipal.

Assinam a proposta sobre reabertura do comércio não essencial o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Belo Horizonte (Sindilojas-BH), Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Belo Horizonte (Sincovaga-BH), Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de Material de Construção, Tintas, Ferragens e Maquinismos de Belo Horizonte e Região (Sindimaco), Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios de Belo Horizonte e Contagem (Sincagen), Sindicato das Empresas de Transporte de Belo Horizonte (Setra-BH), Associação Mineira de Supermercados (AMIS), Sindicato do Comércio Atacadista de Tecidos, Vestuários e Armarinhos de Belo Horizonte (Sincateva), Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) e Associação dos Lojistas de Shopping Centers.