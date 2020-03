A entrega de cestas básicas para os alunos da rede municipal de Belo Horizonte, que estão com as aulas interrompidas por causa do novo coronavírus, começam na terça-feira (31). Os 12 itens que compõe as cestas serão distribuídos em substituição à merenda escolar.

De acordo com a prefeitura, a partir de segunda-feira (30) as famílias vão poder consultar no site da PBH os locais e dias da entrega. A distribuição ocorrerá de forma escalonada em supermercados e a previsão é que todas as cestas sejam entregues em até 8 dias.

"A entrega das cestas será iniciada na terça-feira, dia 31, e será feita de forma escalonada, em dias e locais definidos para cada responsável legal. (...) A PBH garantirá o acesso mensal a cada uma delas enquanto as aulas permanecerem suspensas", explicou o executivo.

No total, 142.068 famílias serão beneficiadas. Terão direito as famílias dos estudantes matriculados nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF), Escolas Municipais de Educação Infantil e creches parceiras.



Consulta ao local de retirada

A consulta ao sistema será feita usando o nome e o CPF do responsável pela matrícula. Se a pessoa responder por mais de uma criança deverá informar a data de nascimento do mais novo. "A família só poderá retirar a cesta após o acesso na plataforma on-line. Na loja, o responsável apresentará RG com CPF (ou um documento oficial com foto e o CPF) e assinará um recibo", frisou a PBH.

"É fundamental que as famílias sigam as orientações que estarão disponíveis na plataforma on-line, para que não haja tumulto. A prefeitura destaca que os supermercados não têm informações sobre cadastro, portanto será necessário o acesso ao sistema", prosseguiu.

Veja abaixo os itens que vão compor as cestas básicas:

Arroz

Açúcar

Feijão

Fubá de milho

Macarrão parafuso

Macarrão espaguete

Sal refinado

Óleo de soja

Farinha de mandioca

Leite em pó

Extrato de tomate

Lata de sardinha