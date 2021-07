A rede pública estadual de ensino entrará em recesso escolar a partir da próxima segunda-feira (19) em Minas Gerais, com duração de duas semanas. O segundo semestre letivo retornará em 3 de agosto. O período de descanso vale tanto para os alunos quanto para os professores.

Segundo a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação, Izabella Martins, todas as regiões terão atividades escolares híbridas a partir do próximo mês.

Durante as férias, a programação do Se Liga na Educação, teleaulas exibidas pela Rede Minas e TV Assembleia, será com exibição de episódios já apresentados antes. Os inéditos voltarão junto com as aulas.

“O recesso escolar que se inicia é um importante momento de pausa para descanso de profissionais e estudantes, para que possamos, em agosto, retomar as ações com foco no desenvolvimento e recuperação dos estudantes e adaptação ao novo modelo de ensino híbrido”, destaca Izabella.

Leia mais:

Pampulha completa 5 anos como Patrimônio Cultural da Humanidade; veja fotos e como visitar

Volta a fazer frio em BH na próxima terça; mínima pode chegar a 9°C

Mortes por Covid-19 caem 14%, diz Ministério da Saúde