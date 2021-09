O ambiente de estudos da Biblioteca Central da UFMG será reaberto a partir de 18 de outubro. O espaço ficará disponível exclusivamente para alunos e mediante agendamento, às segundas-feiras, das 8h às 12h, e às quartas, das 14h às 18h. Em caso de maior demanda, o horário pode ser ampliado.

A diretora da Biblioteca Universitária (BU), Kátia Lúcia Pacheco, aponta que os acadêmicos devem estar regularmente cadastrados no Sistema de Bibliotecas para marcar um horário no espaço. O sistema de agendamentos será divulgado no início de outubro.

A decisão faz parte do avanço à segunda etapa do plano da UFMG para o retorno presencial, ocorrido em 13 de setembro. Nessa fase, cada espaço físico está autorizado a ter ocupação de até 40% da capacidade, respeitando o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, uso de máscaras e demais medidas de prevenção à Covid-19.

No local, serão disponibilizados 80 lugares, sendo nove cabines de estudo. Cada mesa ou cabine poderá ser ocupada somente por um aluno, e não será permitido estudar em dupla ou em grupo.

Demanda dos próprios alunos

A demanda pela reabertura do espaço de estudos vem dos próprios alunos, segundo a chefe da Biblioteca Central, Cleide Vieira. Ela conta que, durante um atendimento de empréstimo e devolução de livros, um acadêmico relatou que está com dificuldades de se concentrar em casa, principalmente por ter um filho pequeno. “Situação semelhante é vivenciada por outros estudantes que não têm, em casa, ambiente propício aos estudos. Percebemos, com a pandemia, que é possível realizar muitos serviços de forma remota, mas o ambiente de estudo da biblioteca é insubstituível”, diz.

A Divisão de Coleções Especiais e Obras Raras da biblioteca também será reaberta na mesma data, seguindo os mesmos horários e protocolos.

Os espaços ficam no Campus da UFMG, na região da Pampulha.

