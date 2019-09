Após a morte de um engenheiro de 43 anos, no sábado (7), que sofreu um acidente no Centro de Belo Horizonte enquanto andava em uma patinete elétrica, muitas pessoas ficaram em dúvida sobre a segurança desse novo instrumento de mobilidade urbana. Especialmente quem vai usá-lo pela primeira vez precisa estar atento a várias recomendações.

O engenheiro e especialista em trânsito Márcio Aguiar explica que é muito difícil alcançar um bom equilíbrio na patinete elétrica no primeiro uso. Por isso, ele recomenda que as pessoas aprendam a usar a patinete tradicional antes de partir para a elétrica.Tanto no uso da patinete convencional quanto da elétrica é fundamental o uso do capacete.

Ele recomenda ainda que a patinete elétrica seja usada em uma ciclovia ou uma grande praça, onde a pessoa consiga ter uma boa mobilidade, sem atrapalhar o trânsito. Para ele, esse instrumento não pode ser usado na rua ou na calçada, pois o usuário corre um alto risco de ser atropelado por um veículo automotor ou bater em um pedestre. Mesmo nas ciclovias, deve-se ter cuidado redobrado, pois trechos de asfalto irregular podem ser verdadeiras armadilhas, como já mostrou o Hoje em Dia.

Leia mais:

Morte de empresário aumenta polêmica sobre o uso de patinetes em BH e alerta para segurança

Acidentes com patinetes elétricas levam uma pessoa a cada dois dias ao Hospital João XXIII

Vereadores mantêm veto de Kalil sobre projeto que regulamenta compartilhamento de bikes e patinetes