A estátua do Menino Maluquinho, tradicional monumento do município de Caratinga, no Rio Doce, vai passar por uma reforma. A cabeça do personagem estava inclinada para frente, correndo risco de cair.

Nessa quinta (9), a área em volta do monumento, que possui 10 metros de altura, foi isolada com a instalação de suporte para evitar acidentes. O local também possui faixas que proibem a aproximação. Ainda não há data para o início da obra, mas a previsão é que comece nos próximos dias.

Segundo a prefeitura, foi um morador quem notou que o 'menino' estava ‘cabisbaixo’ e informou ao departamento de turismo do município. O executivo ainda está estudando o que aconteceu, mas acredita que tenha sido consequência dos ventos fortes de agosto.

A estátua é uma homenagem ao escritor e cartunista Ziraldo Alves Pinto, cidadão de Caratinga, que criou o famoso personagem da literatura e televisão brasileira. Inaugurada em 2003, a obra é do artista João Rosendo Alvim Soares, que realiza trabalhos nas escolas de samba do Rio de Janeiro.

Leia mais:

Faustão, Tiago Leifert, Didi, Angélica... Relembre famosos que deixaram a Globo recentemente

258 cidades mineiras já aplicaram 1ª dose da vacina contra Covid em 100% dos adultos; veja quais

Minas alcança marca de 2 milhões de recuperados da Covid-19