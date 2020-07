Diante da dificuldade de admissão de profissionais da saúde em Minas, situação que foi considerada pelo Estado o principal desafio no combate à Covid-19, o governo de Minas informou, nesta terça-feira (14), que não descarta a possibilidade de contratação de leitos de UTI de hospitais particulares para uso de pacientes da rede pública.

De acordo com o secretário adjunto de saúde, Marcelo Cabral, a habilitação foi prevista em deliberação da Comissão Intergestores Bipartite do SUS, publicada no início do mês. Para que a contratação ocorra, o Estado equiparou o pagamento da diária ao que é custeado pelo Ministério da Saúde, passando o valor unitário de R$ 800 para R$ 1.600.

"Este incremento de 100% é o resultado do esforço feito pelo Executivo Estadual para garantir a prestação dos serviços de saúde à população e qualificar a relação com os prestadores, contribuindo para que haja uma ampliação da oferta de leitos em todo o Estado", informou o governo.

Nesta terça-feira, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Minas tem 60.72% dos leitos clínicos ocupados e 71.45% das vagas de UTI em uso.