Com a volta da macrorregião Noroeste à onda amarela do plano Minas Consciente, apenas a região Triângulo do Sul permanece na onda verde, a mais flexível e que contém as medidas mais brandas de restrição. A mudança foi determinada nesta quarta-feira (13) pelo Comitê Extraordinário Covid-19 do Governo de Minas após o avanço da doença no Estado.

Assim, a região Noroeste se junta às regionais Norte e Triângulo do Norte no grupo amarelo a partir de sábado (16). Segundo o programa, são permitidos, nesta fase, serviços não essenciais, como comércio em geral, salões de beleza e consumo dentro de bares e restaurantes, por exemplo.

Para avançar para a onda verde, as cidades precisam estar há 28 dias consecutivos na onda amarela, sem apresentar avanço da Covid. Dez regiões estão na fase vermelha, a mais restritiva do plano, e que permite apenas a reabertura das atividades consideradas essenciais. Veja o que é permitido em cada onda:

Verde

- Atividades artísticas, como produção teatral, musical e de dança e circo

- Cinemas, bibliotecas, museus, arquivos

- Parques, zoológicos e jardins

- Feiras, congressos, exposições, filmagens de festas, casas de festas, bufê

- Parques de diversão, discotecas, boliches, sinuca

- Bares com entretenimento (shows e espetáculos)

- Serviços de colocação de piercings e tatuagens

Amarela

- Bares (consumo no local)

- Autoescolas e cursos de pilotagem

- Salões de beleza e atividades de estética

- Comércio de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

- Papelarias, lojas de livros, discos e revistas

- Lojas de roupas, bijuterias, joias, calçados, e artigos de viagem

- Comércio de itens de cama, mesa e banho

- Lojas de móveis e lustres

- Imobiliárias

- Lojas de departamento e duty free

- Lojas de brinquedos

-Academias (com restrições)

- Agências de viagem

- Clubes

Vermelha

- Supermercados, padarias, lanchonetes, lojas de conveniência

- Bares e restaurantes (somente para delivery ou retirada no balcão)

- Açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros

- Serviços de ambulantes de alimentação

- Farmácias, drogarias, lojas de cosméticos, lavanderias, pet shop

- Bancos, casas lotéricas, cooperativas de crédito

- Vigilância e segurança privada

- Serviços de reparo e manutenção

- Lojas de informática e aparelhos de comunicação

- Hotéis, motéis, campings, alojamentos e pensões

- Construção civil e obras de infraestrutura

- Comércio de veículos, peças e acessórios automotores

Leia mais:

Dois dos três indicadores de monitoramento da pandemia em BH já aparecem em nível de alerta máximo

Cresce procura por vacina contra Covid em clínicas particulares de BH mesmo sem disponibilidade