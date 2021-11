O Hospital das Clínicas da UFMG, em Belo Horizonte, está com inscrições abertas para voluntários participarem de uma pesquisa sobre a segurança e eficiência de medicamento que combate a hiperoxalúria entérica, condição que favorece a formação de pedras nos rins. Os interessados devem entrar em contato com a equipe pelo WhatsApp (31) 99910-5964.

Os candidatos devem ter mais de 18 anos, histórico de cálculos renais nos últimos dois anos e ser portador doença inflamatória intestinal ou condição entérica associada à má absorção gastrointestinal como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, doença celíaca, síndrome do intestino curto, insuficiência pancreática ou cirurgia bariátrica malabsortiva, dentre outras.

A pesquisa tem duração estimada entre dois e cinco anos e observará os efeitos do remédio Reloxaliase nos pacientes. A hiperoxalúria entérica é uma condição em que o organismo não consegue absorver o oxalato, substância presente em diversos alimentos e que não é metabolizada no processo de digestão. O excesso do elemento pode ser excretado através da urina e favorece a formação de cristais geradores das pedras nos rins.

“Além do enorme desconforto provocado pelas repetidas cólicas nefréticas, há o risco de infecções urinárias de repetição, nefropatia por oxalato e lesão renal com comprometimento importante da função renal”, explicou a nefrologista do Hospital das Clínicas e pesquisadora responsável pelo estudo, Rosângela Milagres.

Os custos com o medicamento, transporte, acomodação e refeições nos dias das visitas médicas serão gratuitos para o participante e um acompanhante, se necessário. Os voluntários também contarão com suporte clínico-laboratorial e o monitoramento da equipe de pesquisadores e receberão educação sobre hiperoxalúria entérica e condições concomitantes.

