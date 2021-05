A antecipação da vacinação contra a Covid-19 em Belo Horizonte dos profissionais da educação infantil, pessoas com deficiência, moradores de rua e privadas de liberdade só foi possível por conta de um excedente de 65 mil doses do imunizante, informou, nesta quinta-feira (27), o secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.

Segundo o chefe da pasta, a capital mineira recebeu, para vacinar os moradores com comorbidades, um quantitativo calculado com base no Plano Nacional de Imunização contra a Influenza, realizado no ano passado. O montante foi maior do que o de cadastramentos, o que possibilitou a utilização em outros públicos.

“Tivemos uma sobra de 65 mil doses de vacina, que estamos usando para antecipar”, afirmou Machado. No entanto, ele explicou que o Ministério da Saúde ainda não disponibilizou a nota técnica da imunização desses grupos.

“Estamos antecipando, mas não mudando a ordem de vacinação. Estamos seguindo a mesma ordem, e vamos continuar, por que ela existe por uma razão, não foi escolhida por acaso. Então, vamos continuar seguindo a ordem de acordo com a disponibilidade de vacinas”, completou o secretário.

Conforme Jackson Machado, a prefeitura tem se pautado pelo respeito às regras do Ministério da Saúde desde o início da pandemia, e não tem planos para mudar a estratégia neste momento.

Leia mais:

Minas quer vacinar população com menos de 60 anos sem comorbidades a partir de junho, diz secretário

Estado prevê vacinar todos os professores mineiros em até 20 dias