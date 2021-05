O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, informou, nesta quinta-feira (27), que o Conselho Nacional de Secretários de Saúde fez um pedido ao governo federal para que a vacinação por idade de pessoas sem comorbidades seja autorizada no Brasil.

“A nossa expectativa é que a gente comece, nas próximas remessas, agora em junho, a vacinar, além dos prioritários, 59 anos, 58, ir descendo por idade”, afirmou o chefe da pasta estadual, em entrevista coletiva.

Segundo Baccheretti, um memorando foi enviado aos municípios mineiros com a permissão de avançar nos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização. “Na ordem do PNI, poderá ser ampliada a vacinação com a cobertura vacinal do grupo anterior. É um ponto importante a ser destacado, porque as vacinas não podem ficar paradas”, explicou.

De acordo com o secretário, o cálculo para a distribuição dos imunizantes destinados às pessoas com comorbidades foi feito com base na campanha contra a gripe do ano passado. No entanto, por diferenças nos critérios de elegibilidade para aplicação, muitas cidades tiveram doses a mais.

Em Belo Horizonte, por exemplo, que recebeu unidades da Pfizer em duas remessas já completou a vacinação de pessoas com doenças crônicas, o processo de imunização vai contemplar outros grupos, como trabalhadores da educação infantil, moradores em condições de rua, entre outros públicos.

Vacinação em BH

Nesta quinta, poderão se proteger contra a Covid-19 os trabalhadores da educação infantil entre 18 e 40 anos, completados até 30 de junho. Na hora da aplicação, o profissional precisa apresentar documento que comprove a vinculação ativa com estabelecimento de ensino localizado em BH.

