A guia do IPTU 2021 poderá ser emitida pelos contribuintes de Belo Horizonte em seis dias. Segundo a prefeitura, o documento estará disponível a partir do dia 31 de dezembro, no portal da PBH. Também será possível emiti-la em qualquer agência dos Correios. As guias físicas, por sua vez, serão encaminhadas por correspondência até 8 de janeiro.

Durante o ano, os documentos estarão disponíveis no Portal de Serviços da Prefeitura ou no aplicativo de celular PBH APP. O contribuinte ainda pode imprimi-los para pagamento na rede bancária ou usar os códigos de barras para efetuar a transação on-line. Não haverá emissão no BH Resolve.

Conforme publicado no Diário Oficial do Município (DOM) na quinta-feira (24), a data de vencimento do imposto, juntamente com outras taxas, ocorrerá em 15 de fevereiro do próximo ano.

Como a administração municipal já havia informado, o direito ao desconto de 6% no IPTU será aplicado a cidadãos que pagarem integralmente o tributo ou anteciparem o pagamento de ao menos duas parcelas.

Solicitação de serviços

Todos os serviços relacionados ao IPTU 2021 poderão ser solicitados pela internet. Os pedidos de revisão em razão de eventuais erros de cobrança do imposto deverão ser apresentados até 3 de fevereiro, por meio de formulário eletrônico específico disponibilizado no endereço eletrônico da prefeitura.

Leia mais:

PBH divulga data de vencimento e alíquotas do IPTU para 2021

IPTU terá desconto de 6%; benefício vale para quem pagar o imposto à vista ou antecipar parcelas

Contribuintes podem investir em previdência privada até dia 30 para abater no Imposto de Renda