As famílias beneficiárias de cestas básicas e kits de higiene poderão retirar os produtos nos supermercados a partir desta sexta-feira (5). Será o último mês em que a prefeitura ofertará a ajuda, já que a partir de dezembro será iniciado o pagamento do Auxílio Belo Horizonte.

Desde quarta-feira (3), os grupos familiares já podem realizar a consulta na plataforma cestabasica.pbh.gov.br. O processo para verificação e retirada dos itens de alimentação e higiene permanece o mesmo.

É preciso informar o número do CPF e o primeiro nome do responsável pela matrícula, no caso de estudantes, ou pelo cadastro, no caso dos demais públicos. Todas as informações sobre os públicos beneficiários estão disponíveis na página de dúvidas no Portal PBH.

Na consulta, a plataforma indica a data, horário, endereço da loja e o número do voucher que deve ser apresentado, junto com documento de identificação, para a retirada da cesta e do kit.

A entrega segue até dia 30 e é importante que cada família confira, no voucher, as informações para retirada do benefício fornecidas pela PBH.



Retorno às aulas

Mesmo com o retorno presencial dos alunos, e consequentemente o atendimento da alimentação escolar nas unidades municipais e parceiras, a administração municipal manterá a entrega de cestas básicas às famílias dos estudantes que solicitarem o benefício em novembro.

A decisão foi tomada considerando o processo de reorganização das famílias, a possibilidade de não retorno presencial dos grupos de risco e o processo de retomada, em curso, das atividades presenciais, como no caso das ofertas em tempo integral.

