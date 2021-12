As três famílias vítimas do desabamento dos dois prédios no bairro Jaqueline, região Norte de Belo Horizonte, foram incluídas no Cadastro de Atingidos por Desastres pela prefeitura. Ao todo, são 11 pessoas contempladas.

Durante a madrugada dessa terça-feira (7), um prédio de quatro andares, que estava vazio, caiu sobre a estrutura ao lado, de três andares, onde estavam cinco vítimas. Um bebê de um ano e oito meses e um homem de 35 anos não resistiram aos ferimentos e morreram. As outras três foram levadas ao Hospital Risoleta Neves.

As duas estruturas que caíram eram particulares e não tinham registro de ocorrências. Entretanto, a informação da PBH é que "o imóvel situado na rua Gonçalo de Souza Barros, 103, no bairro Jaqueline, é irregular, ou seja, sem projeto aprovado ou baixa de construção".

De acordo com a PBH, foram disponibilizados os contatos para acionamento de ajuda humanitária, tais como cestas básicas, colchões, etc, porém, até o momento, não foi necessário. As famílias optaram por não utilizar o Serviço de Acolhimento Institucional, sendo acolhidas na casa de familiares.

Ainda conforme o Executivo, foi oferecido auxílio funerário e documentos para realizarem os registros de óbitos, porém uma das famílias optou por fazer o funeral por conta do plano funerário próprio e a da criança decidiu arcar com os custos. O sepultamento será nesta quarta-feira (8), no Cemitário Belo Vale, em Santa Luzia, na Grande BH.

Intervenção

A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) desobstruiu a via e o passeio e, se necessário, fará os escoramentos para evitar mais. O restante dos escombros deverão ser retirados pelos proprietários do imóvel, pois se trata de um imóvel particular.

As casas continuam interditadas preventivamente e por segurança, até que os proprietários adotem medidas para mitigação dos riscos e recuperação do local por profissionais habilitados.

