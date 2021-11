O feriado de Finados em Belo Horizonte, nesta terça-feira (2), terá céu nublado e chuvas em alguns pontos na cidade. A temperatura mínima registrada essa manhã foi de 15ºC e a máxima prevista é de 26°C.

Após o temporal da noite dessa segunda-feira (1), os moradores devem se preparar para não saírem de casa sem um guarda-chuva. A umidade relativa mínima do ar será de 70% à tarde.

Alerta

A capital está sob alerta de chuvas de 60 millímetros (mm) a 80 mm até as 8h desta terça e de risco geológico moderado até quarta-feira (3). Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos.

Os belo-horizontinos podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.

Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua onde mora para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo. A população também pode acompanhar os alertas pelas redes sociais e pelo canal público do Telegram no endereço defesacivilbh.

Leia também

Choveu em BH mais de 40% do volume previsto para novembro apenas no primeiro dia do mês

Veja as alterações de trânsito e transporte para atender cemitérios de BH no Dia de Finados