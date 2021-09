O Corpo de Bombeiros foi acionado 738 vezes durante o feriado prolongado de 7 de Setembro para atender a solicitações relacionadas a incêndios em vegetação em Minas Gerais.

Conforme a corporação, o total de chamados compreende o período entre meia-noite de sábado (4) e 18h dessa terça-feira (7). Em média, foram 184 ocorrências por dia.

Na segunda-feira (6), militares de São João del Rei e brigadistas do Instituto Estadual de Florestas (IEF) combateram um incêndio de grandes proporções na Serra do São José, na região de Prados, no Campo das Vertentes. O fogo começou no domingo em uma fazenda às margens da rodovia que dá acesso à cidade.

Na manhã desta quarta-feira (8), as equipes retornaram ao local para tentar conter as chamas. Uma estimativa inicial dos bombeiros é de que tenham atingido cerca de 450 hectares.

Durante o feriado de Independência, outros focos de incêndios foram registrados no Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte; no Parque Nacional da Serra da Gandarela, em Nova Lima; em Ibirité, também na região metropolitana; em Cônego Marinho e Montes Claros, no Norte de Minas; e Guaxupé, no Sul do Estado.

Leia mais:

Incêndio atinge área de preservação ambiental em Prados

Minas em chamas: mais de 300 focos de incêndio são registrados no Estado nos últimos 4 dias