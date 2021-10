Após quase dois anos suspenso por conta da pandemia da Covid-19, o Festival de Jabuticaba de Sabará, na Grande BH, será retomado no formato presencial em 2021. A 35ª edição do evento acontece de 12 de novembro a 12 de dezembro em váriar partes do município, como o Centro Administrativo Hélio Geraldo de Aquino. Em 2021, a festa teve realização 100% virtual.

"Iremos promover atividades descentralizadas, incluindo as regionais da cidade, o que ampliará a interação dos turistas, visitantes e moradores do município com a fruta e seus derivados, bem como favorecerá a possibilidade da comercialização dos produtos feitos com a fruta e da gastronomia sabarense", explicou o secretário municipal de Cultura e Turismo, André Alves.

Dentre as atrações desta edição, estão os Festins - pequenos eventos que serão promovidos em pousadas, hotéis, bares e restaurantes da cidade; feiras com a comercialização da gastronomia sabarense e e projetos que misturam pratos típicos com ações sociais. No projeto "Cozinha Solidária", um renomado chef é convidado a preparar uma alimentação com derivados da jabuticaba para um grupo de pessoas em vulnerabilidade social. Concursos gastronômicos e apresentações culturais também não vão faltar na programação.

Todas as informações sobre o evento estão disponíveis no site. A Prefeitura de Sabará também disponibilizou contato com a Secretaria Municipal de Turismo para dúvidas e esclarecimentos. O telefone é (31) 3671-1403.

Leia mais:

Taxa de incidência da Covid-19 cai 35% em duas semanas em Minas

Zema confirma pagamento do 13º salário dos servidores de forma integral em Minas antes do Natal