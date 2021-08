O fim de semana começou com temperatura amena e algumas nuvens no céu de Belo Horizonte. Apesar do calor registrado durante a sexta-feira (27), a previsão é de termômetros marcando entre 15ºC e 28ºC, com a umidade relativa do ar na casa dos 60%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Essas nuvens que apareceram não só em BH, mas em várias cidades do Estado, indicam a chegada da chuva, prevista a partir de segunda-feira (30). Com a precipitação, existe também a possibilidade de queda nas temperaturas.

Até lá, o tempo deve seguir firme na capital. No domingo (29), a temperatura pode variar entre 14ºC e 27ºC, com muitas nuvens ao longo do dia. À noite, o céu fica claro, com poucos ventos e umidade relativa do ar acima dos 50%.

