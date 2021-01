Belo Horizonte deve ter mais alguns dias de tempo quente e seco. Durante este fim de semana, as temperaturas podem atingir 31ºC e não há expectativa de chuva. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o meteorologista Claudemir de Azevedo, uma massa de ar seco atua sobre Minas Gerais. Por isso, a capital mineira não registra precipitações há alguns dias. “Essa massa dificulta a formação de nuvens de chuva, e deve continuar até o início da próxima semana”, explicou.

Nesta sexta-feira (22), o céu em BH deve ter muitas nuvens e os termômetros podem registrar entre 16ºC e 31ºC. A umidade relativa do ar tende a variar entre 30% e 85%.

No sábado (23), a previsão é de céu encoberto pela manhã, claro na parte da tarde e nublado à noite. As temperaturas devem girar entre 16ºC e 30ºC e a umidade pode ficar entre 30% e 90%.

Já no domingo (24), dia da segunda parte do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Inmet alerta para céu com muitas nuvens e umidade entre 30% e 90%. A máxima é de 29ºC e a mínima 16ºC.

