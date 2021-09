A previsão para o fim de semana em Belo Horizonte é de altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Neste sábado (18), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima pode chegar a 33°C.

No domingo (19), a previsão é de um dia ainda mais quente, com a temperatura podendo chegar a 34°C. Em ambos os dias, a umidade do ar é preocupante, ficando entre 20% e 30%.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal é que a umidade seja entre 50% e 80%. O tempo seco é prejudicial à saúde, podendo causar desconforto nos olhos, boca e nariz, ressecamento da pele e dores de cabeça. Para o meio ambiente, também representa danos, pois aumenta as chances de incêndios florestais.

Regiões de Minas

Nas regiões Sul/Sudeste do Estado, Campo das Vertentes e Zona da Mata, há possibilidade de chuvas isoladas neste sábado. As temperaturas máximas podem variar entre 31°C e 34°C.

Já no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Norte de Minas, termômetros podem chegar aos 37°C. Nos vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri, as temperaturas máximas variam entre 32°C e 35°C.

Segundo o Inmet, 13 municípios do Norte e Noroeste de Minas estão com a umidade abaixo de 12%, sendo considerado o estado mais crítico. As cidades nessa situação são Arinos, Bonfinópolis de Minas, Bonito de Minas, Buritis, Cabeceira Grande, Chapada Gaúcha, Formoso, Januária, Natalândia, Riachinho, Unaí, Uruana de Minas e Urucuia,

