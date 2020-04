A Frente Parlamentar Cristã da Câmara Municipal de Belo Horizonte se reunirá pessoalmente, na próxima segunda-feira (27), com o prefeito da capital, Alexandre Kalil (PSD), para apresentar o requerimento de flexibilização de funcionamento dos centros religiosos da cidade. O objetivo do grupo, que se encontrou nesta quinta-feira (23) na casa legislativa, é pedir que a prefeitura regulamente o funcionamento de cultos e missas em BH, permitindo até 30% de lotação dos espaços.

Estabelecimentos cujo funcionamento implique em aglomeração popular, como comércio e serviços, estão proibidos de funcionar em BH há pouco mais de um mês. As igrejas não foram citadas nos decretos da prefeitura, mas encerraram suas atividades de público, transferindo-as para transmissões online, com o objetivo de prevenção da proliferação do novo coronavírus (Sars-Cov-2) entre os fiéis e a sociedade.

No entanto, a Frente Cristã quer que a prefeitura da capital regulamente o retorno de atos eclesiásticos, definindo critérios às igrejas católicas, evangélicas e demais denominações, como a limitação da ocupação dos templos em 30%, a obrigatoriedade de distanciamento físico de fiéis e a disponibilização de itens como o álcool em gel.

Mesmo seguindo esses critérios, na opinião do infectologista Estevão Urbano, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia e membro do Comitê de Enfrentamento à Epidemia do Covid-19, o retorno das igrejas significaria um retrocesso e colocaria em risco o combate à Covid-19.

Por que reabrir?

Para o vereador Fernando Luiz (PSB), bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, as igrejas devem poder reabrir pois têm papel fundamental de comunicação com a população. "Queremos voltar a ter reuniões para ter mais contato com as pessoas e conscientizá-las do perigo que é essa pandemia. Se tivermos reuniões com 30 pessoas, obedecendo regras de distanciamento, estaremos colaborando ainda mais com a cidade", disse.

Na reunião realizada nesta quinta-feira na Câmara, o autor do requerimento para a reabertura das igrejas, vereador Autair Gomes, do PSC, confirmou que haverá uma reunião com o prefeito na próxima segunda-feira e que o gestor está receptivo à volta das sessões religiosas na cidade.

"A reunião foi muito boa, com participação de diversas lideranças religiosas. Ao final, fizemos o encaminhamento de um documento que será entregue ao prefeito. Tentamos entregar nesta quinta, mas Kalil já tinha deixado a prefeitura. Vamos tentar entregar amanhã, mas já está marcada uma reunião de entrega na segunda-feira", afirmou.

A reunião contou ainda com a participação por videoconferência da secretaria municipal de Política Urbana, Maria Fernandes Caldas. A reportagem procurou a gestora e aguarda um retorno. "Maria Caldas está aberta ao diálogo. Na verdade, o prefeito também está receptivo, com todas as precauções que serão tomadas", disse Gomes.

A reportagem procurou a Arquidiocese de Belo Horizonte para obter posicionamento sobre a postura da instituição perante à possível reabertura das igrejas em BH e aguarda um retorno.

