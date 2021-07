Belo Horizonte deverá ter fim de semana com madrugadas frias, mas sem a intensidade vista na última terça-feira (6), quando foram registrados 8,7°C, menor temperatura do ano. Há previsão de chegada de uma nova frente gelada na próxima semana. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em BH.

De acordo com Anete Fernandes, especialista do órgão na capital, a cidade registrou 11,5°C na estação meteorológica da Pampulha nesta sexta-feira (9), e a máxima deve ficar em 25°C. No sábado (10) e domingo (11), a tendência é de repetição nessas marcações. Veja:

Sábado

Mínima: 10°C

Máxima: 25°C

Domingo

Mínima: 11°C

Máxima: 25°C

Segunda-feira

Mínima: 12°C

Máxima: 24°C

Terça-feira

Mínima: 13°C

Máxima: 23°C

"Na terça-feira (13), tende-se a formar um novo sistema no sul da América do Sul, que deve avançar sobre o Brasil e trazer frio. Mas não dá para afirmar se vai ser intenso como o que tivemos", declarou Anete.

Por fim, os cidadãos de BH devem ter atenção: a cidade está sob alerta de baixa umidade relativa do ar. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a quantidade de água na atmosfera estará abaixo dos 30% até domingo (11), o que é preocupante. Isso porque, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o recomendado é o índice esteja entre 50% e 80%.

Interior

Para o interior de Minas, a tendência é de tempo estável, com predomínio de sol, manhãs frias e tardes mais quentes, ainda conforme o Inmet. Há possibilidade de formação de geada em pontos isolados do Sul do Estado até terça-feira.

A mínima prevista para o fim de semana no território mineiro é de 2°C no Sul, e de 33°C em Montalvânia, no Norte.

