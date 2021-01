O prefeito Alexandre Kalil (PSD) anunciou, nessa quarta-feira (6), que apenas os serviços essenciais funcionarão em Belo Horizonte a partir da próxima segunda (11). Segundo o chefe da administração municipal, a medida foi tomada após reunião do Comitê de Enfrentamento à Epidemia de Covid-19 e será publicada em forma de decreto na sexta (8).

De acordo com o mandatário, a decisão foi tomada por conta do aumento do número de infectados pela doença na capital mineira, com alto índice de ocupação de leitos de enfermarias e UTIs. Conforme dados do boletim epidemiológico da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgado ontem, a capital mineira já confirmou 65.848 casos de coronavírus e 1.915 óbitos.

Em 30 de dezembro, Kalil já havia avisado que fecharia a cidade caso os índices não regredissem. “Nós avisamos, tentamos avisar, tentamos manter mais quase dez dias a cidade aberta, quando os números eram perigosos, mas tínhamos pelo menos uma expectativa de responsabilidade”, disse em vídeo publicado nas redes sociais.

Além dos serviços essenciais, como supermercados e farmácias, Kalil anunciou que praças públicas e o zoológico, com agendamento, poderão permanecer abertos. Por outro lado, o fechamento dos não-essenciais persistirá até que os números se estabilizem. Veja como será o esquema funcionamento dos estabelecimentos:

Permanecem abertos

Supermercados

Açougues

Padarias

Mercearias

Serviços agropecuários

Instituições financeiras

Comércio atacadista

Construção civil e afins

Fábricas diversas

Hoteis

Restaurantes (apenas delivery)

Bares (apenas delivery)

Postos de combustível

Correios

Serão fechados

Lojas de roupas, móveis, artigos esportivos, eletrodomésticos, tecidos e sapatos

Bares (consumo interno)

Casas de shows

Cinemas

Zoológico

Feiras

Shoppings

Livrarias

Papelarias

Joalherias

Bijuterias

Salões de beleza e estética

Academias

Serviços de tatuagem

Eventos de música

