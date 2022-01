A Minas Gerais Participações (MGi) abriu o primeiro edital de leilões do ano com 10 imóveis em Minas e no Rio de Janeiro. Os lances mínimos vão de R$ 20.312 a R$ 460 mil (veja lista dos imóveis no final da matéria).

Os bens são de propriedades do Governo de Minas e estão localizados em oito cidades: Carangola (MG), São Francisco (MG), Governador Valadares (MG), Montes Claros (MG), Ouro Fino (MG), Rio de Janeiro (RJ), Santa Luzia (MG) e São Sebastião do Paraíso (MG).

As informações dos itens à venda, assim como as fotos dos bens, podem ser acessadas no site de leilões da MGi.

Os interessados em participar do certame, que está aberto para pessoas física e jurídica, devem entregar um envelope lacrado contendo o lance, o recibo de pagamento da caução (equivalente a 5% do valor mínimo do bem) e os seguintes documentos:

Pessoa física: cédula de identidade ou carteira nacional de habilitação; inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)

cédula de identidade ou carteira nacional de habilitação; inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) Pessoa jurídica: comprovante de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ); ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e da comprovação da legitimidade; certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; certidão negativa de débitos estaduais perante o Estado de Minas Gerais; e certificado de regularidade do FGTS

O envelope lacrado com toda a documentação deve ser enviado ou entregue na sede da MGi (Cidade Administrativa, na Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Prédio Gerais, 4º andar, Serra Verde, Belo Horizonte/MG ) até 7 de maço deste ano.

As propostas serão abertas em sessão pública em 8 de março, às 10h, com transmissão on-line pela Minas Gerais Participações.

Veja a lista completa dos 10 imóveis que participam do leilão da MGI:

Onde: Carangola (MG)

O quê: lote de 120 m²

Diferencial: casa com dois quartos

Situação: ocupado

Lance mínimo: R$ 31.920

Valor da caução: R$ 1.596

Observação: há processo judicial de posse definitiva

Onde: São Francisco (MG)

O quê: casa de 34,45 m²

Diferencial: dois quartos e lote de 180 m²

Situação: ocupado

Lance mínimo: R$ 32 mil

Valor da caução: R$ 1,6 mil

Observação: há processo judicial de posse definitiva

Onde: Governador Valadares (MG)

O quê: lote de 360 m²

Diferencial: não há

Situação: ocupado

Lance mínimo: R$ 20.312

Valor da caução: R$ 1.015,60

Observação: falta regularização cartorária por parte da MGI

Onde: Governador Valadares (MG)

O quê: lote de 360 m²

Diferencial: casa com dois quartos e terraço

Situação: desocupado

Lance mínimo: R$ 22.851

Valor da caução: R$ 1.142,55

Observação: há processo judicial de posse definitiva

Onde: Montes Claros (MG)

O quê: casa de 235,11 m²

Diferencial: dois andares, com duas salas e três quatros (uma suíte)

Situação: desocupado

Lance mínimo: R$ 460 mil

Valor da caução: R$ 23 mil

Observação: não há

Onde: Ouro Fino (MG)

O quê: casa de 89,90 m²

Diferencial: dois quartos e porão

Situação: ocupado

Lance mínimo: R$ 78,4 mil

Valor da caução: R$ 3,92 mil

Observação: há processo judicial de posse definitiva

Onde: Rio de Janeiro (RJ)

O quê: apartamento de 45 m²

Diferencial: dois quartos e vaga de estacionamento

Situação: ocupado

Lance mínimo: R$ 57,6 mil

Valor da caução: R$ 2,88 mil

Observação: falta regularização cartorária por parte da MGI

Onde: Rio de Janeiro (RJ)

O quê: apartamento de 51 m²

Diferencial: dois quartos e área de serviço

Situação: ocupado

Lance mínimo: R$ 64.107

Valor da caução: R$ 3.205,35

Observação: falta regularização cartorária por parte da MGI

Onde: Santa Luzia (MG)

O quê: lote com 360 m²

Diferencial: há benfeitorias

Situação: ocupado

Lance mínimo: R$ 33.6 mil

Valor da caução: R$ 1,68 mil

Observação: há processo judicial de posse definitiva

Onde: São Sebastião do Paraíso (MG)

O quê: chácara de 1.744,6 m²

Diferencial: não tem

Situação: desocupado

Lance mínimo: R$ 31.5 mil

Valor da caução: R$ 1.575

Observação: falta regularização cartorária por parte da MGI

Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3915-4888, pelo e-mail vendas@mgipart.com.br ou via WhatsApp: (31) 99990-1127.

(*) Com Agência Minas

