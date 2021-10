Termina em 2 de novembro o prazo de inscrições para 800 vagas em cursos gratuitos que estão sendo oferecidos em dois programas do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em parceria com o governo de Minas. As ações são desenvolvidas em Belo Horizonte e cidades da região metropolitana, como Betim, Contagem, Nova Lima e Santa Luzia.

A primeira iniciativa é o "Minas Programando" e tem o objetivo de formar e aprimorar técnicas em tecnologia da informação para jovens com idade de 18 a 29 anos. De acordo com o Senac, as capacitações contemplam o desenvolvimento de competências e habilidades socioemocionais orientadas para od esenvolvimento do indivíduo, além de mentoria e seminários. Administrador de banco de dados, administrador de redes, operador de computador e programador web são algumas das oportunidades disponíveis.

O outro projeto é o "Empreenda Jovem", que visa a qualificação para o mercado de trabalho. Conforme o órgão, a ideia é reduzir a vulnerabilidade e o risco social, dando mais oportunidades de inclusão e geração de renda para esse público. Dentre os cursos disponíveis, estão assistente administrativo, assistente de logística, estoquista, vendedor e web designer.

A disponibilidade de vagas é separada conforme os cursos e cidades. Para o "Minas Programando", as vagas são para BH, Contagem e Betim. No "Empreenda Jovem", Confins, Nova Lima e Santa Luzia.

Para participar, o candidato precisa fazer um pré-cadastro acessando estes dois links: Minas Programando e Empreenda Jovem. Os editais dos concursos também estão disponíveis nas plataformas.

A seleção será feita a partir dos critérios estipulados. De acordo com o Senac, todas as aulas serão remotas, com previsão de início no próximo mês. Os projetos serão realizados até junho de 2022.

