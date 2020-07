As imagens divulgadas em redes sociais mostram o absurdo: em plena pandemia de Covid-19, com 1.615 pessoas mortas pela doença só em Minas, diversas pessoas lotaram um bar na Vila Santa Rita, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, na noite desse domingo (12). A Guarda Municipal foi ao local e fechou o estabelecimento.

De acordo com o órgão, as equipes foram chamadas após denúncia de um cidadão à Ana Rafael dos Santos. Os agentes conversaram com o proprietário do estabelecimento, que acatou as ordens e encerrou a festa.

Essa não foi a única abordagem no fim de semana na Região Metropolitana de BH: em Contagem, a Guarda local interrompeu dois bailes funks, que eram realizados nos bairros Vila Pérola e Xangri-lá.

Cidadão deve denunciar

De acordo com a Guarda Municipal de BH, as abordagens do órgão acontecem durante patrulhas preventivas realizadas todos os dias da semana.

"A corporação permanece fazendo o monitoramento do comércio e dos espaços públicos de Belo Horizonte para garantir o cumprimento das novas regras, mantendo todo o seu efetivo (composto por 2.064 agentes) nas ruas, dividido em turnos, também para atender às denúncias de descumprimento das regras", informou.

A população pode denunciar o funcionamento indevido de estabelecimentos ou a existência de aglomerações utilizando o aplicativo PBH App ou o Portal de Serviços da Prefeitura.

No aplicativo, os nomes dos serviços são:

1. Coronavírus - Denúncia de descumprimento de medidas de prevenção por estabelecimentos autorizados a funcionar;

2. Denúncias de aglomeração em salões de festas comercial.