As guias para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em Minas já estão disponíveis para emissão no site do governo do Estado.

Os valores, como anunciado em dezembro passado, foram congelados e são os mesmos aplicados em 2021. A escala de vencimentos também já foi divulgada. Veja na tabela abaixo:

Escala de pagamento do IPVA 2022 em Minas Gerais

Veículos novos e vindos de outros estados

As guias para pagamento do IPVA só estão disponíveis atualmente para automóveis registrados em Minas até 1º de janeiro de 2021.

Isso acontece porque o valor do imposto de 2022 está baseado na atualização da tabela Fipe de 2020. Portanto, veículos novos ainda não possuem base de cálculo, porque está sendo atualizada. O mesmo vale para os carros registrados em outros estados e que chegaram em Minas após janeiro do ano passado.

De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF-MG), a orientação para donos de veículos novos e vindos de outros estados é de que os contribuintes aguardem o lançamento oficial do IPVA 2022, previsto para a segunda quinzena de janeiro.

O pagamento do IPVA direto em bancos arrecadadores, sem necessidade de emitir guia, também ficará disponível a partir da segunda quinzena deste mês.

