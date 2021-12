Um homem de 20 anos de idade foi assassinado, na manhã deste sábado (25), com 20 tiros, em uma festa de rua conhecida como "Baile do Chapadão”, em Juiz de Fora, região da Zona da Mata mineira.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), testemunhas disseram que um homem conhecido como “Russão” foi baleado no início desta manhã, durante a festa. Os disparos teriam sido feitos em uma escada que dá acesso a outra rua, onde o corpo foi encontrado sem vida.

Uma equipe do Samu foi ao local e a perícia técnica confirmou o óbito, com 20 perfurações por disparos de arma de fogo. Funcionários da Funerária da Santa Casa de Juiz de Fora foram chamados para recolher o corpo.

Segundo a PMMG, durante a ocorrência, participantes da festa relataram ainda ter ouvido tiros, mas em outra rua perto de onde acontecia o evento. Militares tentaram localizar o autor do crime, sem sucesso.

Lesão corporal

A Polícia Militar informou ainda que, na mesma festa, um homem de 27 anos e uma mulher de 25 acionaram a PM dizendo que tinham sido agredidos. O casal registrou a queixa de lesão corporal no Hospital Monte Sinai, onde foram atendidos. A mulher contou aos militares que estava no baile funk com o namorado e que, em determinado momento, encontrou uma conhecida do rapaz. Ela disse que a “amiga” do namorado começou, então, a agredi-la sem motivos.

A vítima falou ainda que se retirou do local, mas que a agressora surgiu acompanhada de outra mulher e de mais dois homens, que atacaram o casal com objetos cortantes. A mulher teve um corte no braço direito, no supercílio esquerdo e uma lesão na boca; e o homem sofreu um corte na cabeça.



