Um homem é procurado pela Polícia Militar após furtar carne em dois supermercados na capital mineira. Segundo a corporação, os crimes aconteceram com poucas horas de diferença. A distância entre os estabelecimentos é de um quilômetro.

O primeiro crime a ser denunciado, na manhã da última quarta-feira (1), foi no comércio localizado no bairro Silveira, região Nordeste da capital. Aos militares, o gerente contou que o ladrão levou mais de 35 quilos de contra-filé, avaliados em cerca de R$ 1,4 mil. O funcionário disse, ainda, que tentou seguir o criminoso, mas ele teria fugido de carro com outros dois comparsas.

Durante o registro da ocorrência, os militares foram informados de que um delito parecido tinha sido cometido horas antes em outro supermercado, também localizado na mesma via, mas dessa vez no bairro Sagrada Família, na zona Leste de Belo Horizonte. A quantidade de carne levada e o prejuízo não foram informados.

As imagens de monitoramento do segundo supermercado alvo do bandido ajudaram na identificação do homem, já que o outro local não poderia disponibilizar o material sem autorização da empresa responsável, segundo o gerente. Até o momento, ninguém foi preso.

